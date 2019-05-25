В Житомирской области правоохранители разоблачили полицейского на торговле психотропами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Житомирской области разоблачены участники наркогруппы, среди которых сотрудник полиции, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины и на сообщение Службы безопасности Украины.
Преступная группа наладила схему изготовления, перевозки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Житомира и нескольких районов области. После оперативной закупки амфетамина и марихуаны задержан работник полиции Романовского отделения и его гражданский сообщник.
“В 2018 году оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины установили деятельность группы лиц, которая занимается распространением и изготовлением наркотиков. Организаторами наркогруппировки оказались действующие и бывшие полицейские”, — отметили в полиции.
По разоблаченному факту военная прокуратура Житомирского гарнизона начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, которое было передано по подследственности в следственный отдел УСБУ области.
Правоохранители совместными действиями задокументировали причастность к наркобизнесу 22-летних сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Романовского отделения полиции Новоград Волынского ОП ГУНП в Житомирской области, их бывших коллег и жителей Романовского, Чудновского районов и Житомира. Заговорщики наладили процесс изготовления амфетамина и марихуаны, их перевозку и сбыт. На проведении очередной оперативной закупки наркотического средства и психотропного вещества работники внутренней безопасности НПУ, УСБУ и военной прокуратуры задержали капрала полиции и его 35-летнего сообщника, жителя Романовского района.
“Проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступной группы, изготовления, хранения и сбыта наркотиков. Изъято амфетамин, марихуану, холодное оружие, боеприпасы, шашки и средства”, — сообщили правоохранители.
“Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения”, - добавили в пресс-службе СБУ.
Напоминаем, на Львовщине блокировали канал контрабанды наркотиков за границу.