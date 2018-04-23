Беременную Кейт Миддлтон госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Беременную Кейт Миддлтон госпитализировали. Герцогиня Кембриджская родит третьего ребенка в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.
"Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии в Лондоне", - говорится в сообщении.
Кенсингтонском дворце подтвердили эту информацию добавив, что Кейт госпитализировали на первой стадии родов.
Отметим, для принца Уильяма и Кейт Миддлтон это будет третий ребенок. Они уже воспитывают сына Джорджа и дочь Шарлотту.
Как сообщал УНН, официальным титулом ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма станет его или Ее Королевское Величество Принц или Принцесса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.