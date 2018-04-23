Беременную Кейт Миддлтон госпитализировали

"Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии в Лондоне", - говорится в сообщении.

Кенсингтонском дворце подтвердили эту информацию добавив, что Кейт госпитализировали на первой стадии родов.

Отметим, для принца Уильяма и Кейт Миддлтон это будет третий ребенок. Они уже воспитывают сына Джорджа и дочь Шарлотту.

Как сообщал УНН, официальным титулом ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма станет его или Ее Королевское Величество Принц или Принцесса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.