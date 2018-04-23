Вагітну Кейт Міддлтон госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вагітну Кейт Міддлтон госпіталізували. Герцогиня Кембриджська народить третю дитину найближчим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.
"Кейт Міддлтон доставили до шпиталю Святої Марії в Лондоні", - йдеться у повідомленні.
Кенсінґтонському палаці підтвердили цю інформацію додавши, що Кейт госпіталізували на першій стадії пологів.
Зазначимо, для принца Вільяма та Кейт Міддлтон це буде третя дитина. Вони вже виховують сина Джорджа та доньку Шарлотту.
Як повідомляв УНН, офіційним титулом дитини Кейт Міддлтон та принца Вільяма стане Його або Її Королівська Величність Принц або Принцеса Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії.