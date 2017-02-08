В.Троян назвал нового главу Нацполиции С.Князева "авторитетным профессионалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Новоназначенный заместитель министра внутренних дел Вадим Троян поздравил Сергея Князева с утверждением на должность главы Национальной полиции Украины, назвав его "авторитетным профессионалом". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поздравляю Сергея Князева с назначением на должность главы Национальной полиции Украины. Оперативник с колоссальным опытом, который не на словах, а на деле знает, что такое борьба с криминалом и преступностью. Авторитетный специалист, которого уважаю и поддерживаю", - отметил В.Троян.
Напомним, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Украины Сергея Князева.