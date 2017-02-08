В.Троян назвав нового голову Нацполіції С.Князєва "авторитетним професіоналом"

“Вітаю Сергія Князєва з призначенням на посаду голови Національної поліції України. Оперативник з колосальним досвідом, який не на словах, а на справі знає, що таке боротьба з криміналом та злочинністю. Авторитетний професіонал, якого поважаю та підтримую”, - зазначив В.Троян.

Нагадаємо, 8 лютого Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.