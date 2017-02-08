В.Троян назвав нового голову Нацполіції С.Князєва "авторитетним професіоналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Новопризначений заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян привітав Сергія Князєва з затвердженням на посаду голови Національної поліції України, назвавши його "авторитетним професіоналом". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вітаю Сергія Князєва з призначенням на посаду голови Національної поліції України. Оперативник з колосальним досвідом, який не на словах, а на справі знає, що таке боротьба з криміналом та злочинністю. Авторитетний професіонал, якого поважаю та підтримую”, - зазначив В.Троян.
Нагадаємо, 8 лютого Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.