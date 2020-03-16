Вадим Столар предоставил Александровской больнице 800 комбинезонов и 500 респираторов – журналист

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105653 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108473 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110398 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108925 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119171 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102181 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106306 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Вадим Столар предоставил Александровской больнице 800 комбинезонов и 500 респираторов – журналист

Вадим Столар предоставил Александровской больнице 800 комбинезонов и 500 респираторов – журналист

Киев  •  УНН

 • 13878 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народный депутат, глава Киевской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар предоставил Александровской больнице более 800 защитных комбинезонов и около 500 респираторов. Об этом со ссылкой на персонал медучреждения написала журналист и телеведущая Наталья Влащенко у себя на Facebook, передает УНН.

“Только что в эфире я пообещала рекламировать любого бизнесмена, любого политика и любую компанию, которые привозят в украинские больницы нужное оборудование. С медиками постоянно на связи! 5 минут назад мой знакомый доктор из Александровской больницы сказала, что Вадим Столар сегодня привез врачам „на передовой“ средства индивидуальной защиты”, — написала журналист.

Она также назвала количество единиц предоставленной Вадимом Столаром помощи и отметила важность защиты врачей, спасающих украинцев от смертельного коронавируса.

“Он (Вадим Столар — ред.) передал более 800 защитных комбинезонов для медработников учреждения. Также больница получила около 500 респираторов индивидуальной защиты. Теперь врачи, которые каждый день находятся в эпицентре борьбы с вирусом, будут защищены. А значит шансы есть не только у них, но и у тех, кого они будут спасать. Я начинаю этот марафон, и буду писать каждый день, куда что и КТО покупает. Считайте, это такая же защита Родины, как в 2014”, — заключила Наталья Влащенко.

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