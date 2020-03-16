Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 800 комбінезонів і 500 респіраторів - журналіст

ukru
20 березня, 16:58 • 81088 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 153796 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 249760 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 251571 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249773 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231897 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201287 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185910 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146159 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150237 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 38529 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 18420 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 14928 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 38182 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 27506 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 249761 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 251572 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 249774 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231898 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80217 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 28257 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140483 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154045 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113388 перегляди
Актуальне
Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 800 комбінезонів і 500 респіраторів - журналіст

Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 800 комбінезонів і 500 респіраторів - журналіст

Київ • УНН

 • 13881 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Народний депутат, голова Київської організації "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар надав Олександрівській лікарні більше 800 захисних комбінезонів і близько 500 респіраторів. Про це з посиланням на персонал медустанови написала журналіст і телеведуча Наталя Влащенко у себе на Facebook, передає УНН.

"Тільки що в ефірі я пообіцяла рекламувати будь-якого бізнесмена, будь-якого політика і будь-яку компанію, які привозять в українські лікарні необхідне обладнання. З медиками постійно на зв'язку! 5 хвилин тому мій знайомий лікар з Олександрівської лікарні сказала, що Вадим Столар сьогодні привіз лікарям "на передовій" засоби індивідуального захисту", - написала журналіст.

Вона також назвала кількість одиниць наданої Вадимом Столаром допомоги та наголосила на важливості захисту лікарів, які рятують українців від смертельного коронавірусу.

"Він (Вадим Столар - ред.) передав понад 800 захисних комбінезонів для медпрацівників установи. Також лікарня отримала близько 500 респіраторів індивідуального захисту. Тепер лікарі, які щодня перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, будуть захищені. А значить шанси є не тільки у них, але і у тих, кого вони будуть рятувати. Я починаю цей марафон, і буду писати кожен день, куди що і ХТО купує. Вважайте, це такий самий захист Батьківщини, як в 2014 році", - резюмувала Наталя Влащенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,978.32