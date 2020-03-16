Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 800 комбінезонів і 500 респіраторів - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народний депутат, голова Київської організації "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар надав Олександрівській лікарні більше 800 захисних комбінезонів і близько 500 респіраторів. Про це з посиланням на персонал медустанови написала журналіст і телеведуча Наталя Влащенко у себе на Facebook, передає УНН.
"Тільки що в ефірі я пообіцяла рекламувати будь-якого бізнесмена, будь-якого політика і будь-яку компанію, які привозять в українські лікарні необхідне обладнання. З медиками постійно на зв'язку! 5 хвилин тому мій знайомий лікар з Олександрівської лікарні сказала, що Вадим Столар сьогодні привіз лікарям "на передовій" засоби індивідуального захисту", - написала журналіст.
Вона також назвала кількість одиниць наданої Вадимом Столаром допомоги та наголосила на важливості захисту лікарів, які рятують українців від смертельного коронавірусу.
"Він (Вадим Столар - ред.) передав понад 800 захисних комбінезонів для медпрацівників установи. Також лікарня отримала близько 500 респіраторів індивідуального захисту. Тепер лікарі, які щодня перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, будуть захищені. А значить шанси є не тільки у них, але і у тих, кого вони будуть рятувати. Я починаю цей марафон, і буду писати кожен день, куди що і ХТО купує. Вважайте, це такий самий захист Батьківщини, як в 2014 році", - резюмувала Наталя Влащенко.