В ВСУ утвердили список военных, которые будут учиться на ПВО Patriot

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«Каждый ЗРК имеет свои нюансы, поэтому нужно знать, какой тип нам предоставляют. Пока эта информация не обнародуется. Специалисты уже определены. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Лещук, как и с пилотами, утвердил перечень людей, которые могут быть направлены на это обучение. Наши специалисты за несколько недель научились умело оперировать комплексами IRIS-T и NASAMS. Возможно, для Patriot понадобится немного больше времени, ведь это другая техника, более мощная и более дальнобойная», – сообщил Игнат.

Напомним

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил журналистам CNN, что для того, чтобы украинские войска были должным образом подготовлены для работы с системой батарей Patriot, понадобится "несколько месяцев".