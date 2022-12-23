В ЗСУ затвердили список військових, що навчатимуться на ППО Patriot

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«Кожний ЗРК має свої нюанси, тому потрібно знати який тип нам надають. Поки що ця інформація не оприлюднюється. Фахівці вже визначені. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Лещук, як і з пілотами, затвердив перелік людей, які можуть бути направлені на це навчання. Наші фахівці за декілька тижнів навчилися вправно оперувати комплексами IRIS-T та NASAMS. Можливо, для Patriot знадобиться трохи більше часу, адже це інша техніка, більш потужна і більш далекобійна», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив журналістам CNN, що для того, аби українські війська були належним чином підготовлені для роботи з системою батарей Patriot, знадобиться "кілька місяців".