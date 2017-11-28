В зоне ЧАЭС погиб сталкер

"Двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта "Чернобыль-2". Молодые люди, как и большинство незаконных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-тиметровой высоты. Врачи лишь констатировали смерть", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

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Также относительно товарищей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности им придется заплатить штраф. Подготовлены соответствующие документы для сокращения срока их пребывания на территории Украины.