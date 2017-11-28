В зоне ЧАЭС погиб сталкер

ukru
Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5386 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14400 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15314 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88915 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92164 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121571 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115834 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146708 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 120022 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 107678 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 119231 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

09:37 • 88550 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 69120 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 69120 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 119231 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 121571 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 123829 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 146708 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 106953 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 114234 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 115233 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 120669 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 207795 просмотра
Актуальное
В зоне ЧАЭС погиб сталкер

В зоне ЧАЭС погиб сталкер

Киев  •  УНН

 • 29102 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Чернобыльской зоне белорусский сталкер сорвался с радиолокационной башни на высоте 15 метров, медики констатировали смерть, предает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

"Двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта  "Чернобыль-2". Молодые люди, как и большинство незаконных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-тиметровой высоты. Врачи лишь констатировали смерть", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне отчуждения ЧАЭС пограничники задержали собирателя радиоактивного металла

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне отчуждения задержали белоруса, который "охотился" за рогами оленей

Также относительно товарищей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности им придется заплатить штраф. Подготовлены соответствующие документы для сокращения срока их пребывания на территории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы