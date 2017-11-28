В зоні ЧАЕС загинув сталкер

“Двоє білорусів та росіянка незаконно проникли на територію відселеного закритого військового об’єкту "Чорнобиль-2". Молоді люди, як і більшість незаконних туристів-екстремалів, хотіли отримати найяскравіші враження та фото. 33-річний сталкер обрав для цього радіолокаційну вежу, що знаходиться в кількох кілометрах від станції. Проте не розрахував свої сили і зірвався з 15-тиметрової висоти. Лікарі лише констатували смерть,” — йдеться в повідомленні.

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Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з відміткою про нещасний випадок.

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Також відносно товаришів загиблого правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 46-1 КУпАП. За порушення вимог режиму радіаційної безпеки їм доведеться сплатити штраф. Підготовлені відповідні документи для скорочення терміну їх перебування на території України.