В зоне ЧАЭС обнаружили сталкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В зоне ЧАЭС обнаружено сталкеров из Росенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"Трое мужчин в "полной амуниции", как впоследствии выяснилось жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха", - говорится в сообщении пограничников.
Сообщается, что группа молодых людей, пересекая заградительный забор зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пешком пробиралась на запретную территорию вне установленных пунктов контроля.
Правоохранители нарушителей задержали. Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в отношении граждан составлены административные документы.
Как сообщал УНН, недавно в зоне ЧАЭС обнаружили сталкера с США.