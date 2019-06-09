В зоні ЧАЕС виявлено сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В зоні ЧАЕС виявлено сталкерів з Рівненщини. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
“Троє чоловіків в „повній амуніції“, як згодом з’ясувалось жителі міста Рівне та Рівненської області, ймовірно, після перегляду популярного телесеріалу про ядерну катастрофу в Чорнобилі, вирішили потрапити до забороненої зони з метою екстремального відпочинку”, — йдеться у повідомленні прикордонників.
Повідомляється, що група молодиків, перетнувши загороджувальний паркан зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, пішки пробиралась на заборонену територію поза встановленими пунктами контролю.
Правоохоронці порушників затримали. Наразі, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, стосовно громадян складені адміністративні документи.
Як повідомляв УНН, нещодавно у зоні ЧАЕС виявили сталкера з США.