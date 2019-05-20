У зоні ЧАЕС виявили сталкера з США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Правоохоронці виявили дві групи сталкерів у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
Так, поблизу відселеного села Черевач було виявлено чоловіка та жінку, 21-річну жительку Броварів та 30-річного громадянина США, мешканця штату Сан-Дієго.
А в місті Прип’ять поліція виявила 21 та 42-річного киян.
Порушники незаконно проникли на територію зони відчуження поза контрольно-перепускними пунктами з метою екстремального туризму.
У відношенні до них було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За рік поліція в зоні ЧАЕС виявила 196 сталкерів
Також поліцією було направлено подання до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування в Україні громадянина Сполучених Штатів Америки та прийнято рішення про зобов’язання його покинути територію України.
Матеріали щодо українців передано до суду.
Нагадаємо, у зоні ЧАЕС виявили двох сталкерів з Дніпра.