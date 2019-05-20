В зоне ЧАЭС обнаружили сталкера из США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47021 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99685 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123775 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111838 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137921 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В зоне ЧАЭС обнаружили сталкера из США

В зоне ЧАЭС обнаружили сталкера из США

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Правоохранители обнаружили две группы сталкеров в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

Так, вблизи Села Черевач было обнаружено мужчину и женщину, 21-летнюю жительницу Броваров и 30-летнего гражданина США, жителя штата Сан-Диего.

А в городе Припять полиция обнаружила 21 и 42-летнего киевлян.

Нарушители незаконно проникли на территорию зоны отчуждения в обход контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

В отношении них были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год полиция в зоне ЧАЭС обнаружила 196 сталкеров

Также полицией было направлено представление в Государственную миграционную службу касательно сокращения срока пребывания в Украине гражданина Соединенных Штатов Америки и принято решение обязать его покинуть территорию Украины.

Материалы по украинцам передано в суд.

Напомним, в зоне ЧАЭС обнаружили двух сталкеров из Днепра.

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