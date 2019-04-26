За рік поліція в зоні ЧАЕС виявила 196 сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лише за рік поліція в зоні ЧАЕС виявила 196 сталкерів. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Відділом поліції зони ЧАЕС в Київській області у 2018 році було виявлено 196 сталкерів, з них 16 іноземців, а у 2019 році 48 сталкерів, з них 1 іноземець.
Також відділом поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області, у 2018 році було відкрито 30 кримінальних проваджень за статтею 267-1 КК України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки), з них: 5 фактів незаконного збирання лісових ягід і грибів (8 осіб) та 25 фактів спроба незаконного вивозу брухту чорних та кольорових металів (35 осіб), а у 2019 році було відкрито 9 кримінальних проваджень за статтею 267-1 КК України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки), з незаконного вивозу брухту чорних та кольорових металів (12 осіб).
Як повідомляв УНН, зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції минулого року з пізнавальною метою відвідали 71 862 людини.