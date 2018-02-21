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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71417 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86871 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89570 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109640 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 104849 просмотра

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В зоне АТО погибла 23-летняя девушка-медик

В зоне АТО погибла 23-летняя девушка-медик

Киев  •  УНН

 • 44893 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вчера, в зоне проведения АТО во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны медики. Об этом сообщили в пресс-службе 10 Отдельной горно-штурмовой бригады, передает УНН.

"Погибла военный медик – Сабина. Еще один военнослужащий ранен", – говорится в сообщении.

В соцсетях волонтеры сообщают, что во время обстрелов девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. У 23-летней погибшей остался маленький ребенок.

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"Вчерашний погибший – девушка 23 года. Вчера днем ​​орки попали с ПТУР в БРДМ. Девушке оторвало руку, посекло живот... Умерла на месте. 300-й – боец ​​35 лет. Скорее всего, повезли в Харьковский госпиталь ", – сообщают волонтеры.

Как сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Емильчинской райгосадминистрации, девушка, которая родом из Житомирской области, погибла на Луганщине, где служила старшей медицинской сестрой медицинской роты 128 горно-штурмовой бригады (г. Мукачево).

“Сабина родилась 20 сентября 1994 года в с. Бастова Рудня. В 2010 году закончила 9 классов общеобразовательной школы, а с 2010 по 2014 года училась в Новоград-Волынском медицинском колледже, получила квалификацию фельдшера. Работала акушеркой в Барашивський больнице”, – сообщают в РГА.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, семеро – получили ранения.

 

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