В зоні АТО загинула 23-річна дівчина-медик
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Вчора, підчас надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні медики. Про це повідомили у прес-службі 10 Окремої Гірсько- Штурмової Бригади, передає УНН.
“Загинула військовий медик – Сабіна. Ще одного військовослужбовця поранено”, – зазначено у повідомлені.
У соцмережах волонтери повідомляють, що під час обстрілів дівчина отримала травми несумісні с життям. У 23-річної загиблої залишилася маленька дитина.
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“Вчорашній загиблий – дівчина 23 роки. Вчора вдень орки влучили з птура в БРДМ. Дівчині відірвало руку, посекло живіт... Померла на місті. 300-й – боєць 35 років. Скоріш за все, повезли в Харківський госпіталь”, – повідомляють волонтери.
Як повідомили корреспонденту УНН у прес-службі Ємільчинської райдержадміністрації, дівчина, яка родом з Житомирської області, загинула на Луганщині, де служила старшою медичною сестрою медичної роти 128 горно-штурмової бригади (м. Мукачево).
“Сабіна народилась 20 вересня 1994 року в с. Бастова Рудня. У 2010 році закінчила 9 класів загальноосвітньої школи, а з 2010 по 2014 рока навчалася у Новоград-Волинському медичному коледжі, здобула кваліфікацію фельдшера. Працювала акушеркою в Барашівській лікарні”, – повідомляють у РДА.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, семеро – отримали поранення.