В Зимбабве официально отменили смертную казнь

Зимбабве официально отменила смертную казнь, которая и так не применялась в стране почти 20 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Президент страны Эммерсон Мнангагва, который сам в 1960-х годах во время войны за независимость был приговорен к смертной казни, на этой неделе подписал закон, отменяющий это наказание.

Документ был принят парламентом.

На момент отмены в Зимбабве находились около 60 заключенных, приговоренных к смертной казни. Новый закон позволяет им избежать исполнения смертного приговора.

А последнюю казнь в стране провели в 2005 году. После этого исполнение приговоров приостановили, в частности из-за отсутствия лиц, готовых занять должность государственного палача.

Зимбабве стала одной из немногих африканских стран, полностью отказавшихся от смертной казни. В то же время в Кении, Либерии и Гане также сделали "позитивные шаги" в этом направлении, однако там смертная казнь еще официально не отменена, сообщает правозащитная организация, которая ведет кампанию против этого наказания.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении "решительно" добиваться применения смертной казни в отношении лиц, совершивших насильственные преступления.