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У Зімбабве офіційно скасували смертну кару

У Зімбабве офіційно скасували смертну кару

Київ • УНН

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Президент Зімбабве підписав закон про скасування смертної кари, яка не застосовувалася з 2005 року. Близько 60 засуджених до страти отримають можливість уникнути виконання вироку.

Зімбабве офіційно скасувала смертну кару, яка і так не застосовувалася в країні майже 20 років. Про це пише УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Президент країни Еммерсон Мнангагва, який сам у 1960-х роках під час війни за незалежність був засуджений до смертної кари, цього тижня підписав закон, що скасовує це покарання.

Документ був ухвалений парламентом.

На момент скасування в Зімбабве перебували близько 60 в’язнів, засуджених до страти. Новий закон дозволяє їм уникнути виконання смертного вироку.

А останню страту в країні провели у 2005 році. Після цього виконання вироків призупинили, зокрема через відсутність осіб, готових обійняти посаду державного ката.

Зімбабве стала однією з небагатьох африканських країн, що повністю відмовилися від смертної кари. Водночас у Кенії, Ліберії та Гані також зробили "позитивні кроки" у цьому напрямку, однак там смертну кару ще офіційно не скасовано, повідомляє правозахисна організація, яка веде кампанію проти цього покарання.

Нагадаємо

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір "рішуче" домагатися застосування смертної кари щодо осіб, які скоїли насильницькі злочини. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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