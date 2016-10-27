Ни в одной стране мира не проводили реформу суда за полгода - П.Порошенко
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время своего визита в Житомирскую область Президент П.Порошенко сделал ударение, на скорости проведения реформ в Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Отметил П.Порошенко и достижения в сфере борьбы с коррупцией, в частности сделал ударение на электронных закупках. П.Порошенко отметил, что ни в одной стране мира не проводили реформу суда за полгода.
"С 1 октября начинается конкурс для нового прозрачного Верховного Суда Украины", - отметил П.Порошенко.
Рассказал П.Порошенко и о реформе налоговой системы, в частности автоматический возврат НДС и электронный кабинет для отчетности.
"Налоговая берет на себя исключительно сервисную функцию", - добавил Президент.