Ни в одной стране мира не проводили реформу суда за полгода - П.Порошенко

Отметил П.Порошенко и достижения в сфере борьбы с коррупцией, в частности сделал ударение на электронных закупках. П.Порошенко отметил, что ни в одной стране мира не проводили реформу суда за полгода.

"С 1 октября начинается конкурс для нового прозрачного Верховного Суда Украины", - отметил П.Порошенко.

Рассказал П.Порошенко и о реформе налоговой системы, в частности автоматический возврат НДС и электронный кабинет для отчетности.

"Налоговая берет на себя исключительно сервисную функцию", - добавил Президент.