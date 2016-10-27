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В жодній країні світу не проводили реформу суду за півроку — П.Порошенко

Київ • УНН

 • 10559 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під час свого візиту до Житомирської області Президент П.Порошенко наголосив, на швидкості проведення реформ в Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В жодній країні світу не проводили реформу суду за півроку — П.Порошенко

Відзначив П.Порошенко і здобутки у сфері боротьби з корупцією, зокрема наголосив на електронних закупівлях. П.Порошенко зазначив, що в жодній країні світу не проводили реформу суду за півроку.

“З 1 жовтня розпочинається конкурс для нового прозорого Верховного Суду України”, — зазначив П.Порошенко.

Розповів П.Порошенко і про реформу податкової системи, зокрема автоматичне повернення ПДВ та електронний кабінет для прдання звітності.

“Податкова бере на себе виключно сервісну функцію”, — додав Президент.

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