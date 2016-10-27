В жодній країні світу не проводили реформу суду за півроку — П.Порошенко
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під час свого візиту до Житомирської області Президент П.Порошенко наголосив, на швидкості проведення реформ в Україні. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відзначив П.Порошенко і здобутки у сфері боротьби з корупцією, зокрема наголосив на електронних закупівлях. П.Порошенко зазначив, що в жодній країні світу не проводили реформу суду за півроку.
“З 1 жовтня розпочинається конкурс для нового прозорого Верховного Суду України”, — зазначив П.Порошенко.
Розповів П.Порошенко і про реформу податкової системи, зокрема автоматичне повернення ПДВ та електронний кабінет для прдання звітності.
“Податкова бере на себе виключно сервісну функцію”, — додав Президент.