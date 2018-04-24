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В Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции

Киев • УНН

 • 14278 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В городе Токмак Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции “Тоkmak Solar Energy”, передает УНН.

В Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции

Мощность первой очереди — 11 МВт, общая мощность после завершения строительства составит 50МВт. Первая очередь солнечной электростанции уже подключена к Единой энергосистеме Украины. Полное завершение строительства запланировано на декабрь этого года. После завершения строительства СЭС сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов Запорожской области, в том числе и курорты на побережье Азовского моря.

Как сообщил председатель наблюдательного совета “Токмак Солар Энерджи” Александр Репкин — солнечная электростанция в Токмаке — вклад компании в энергетическую независимость и экологическую безопасность Украины.

“Благодаря работе СЭС ТСЕ экономия выбросов СО2 в атмосферу составит порядка 24 тысяч тонн в год, что равняется количеству выбросов в атмосферу порядка 15 тысяч автомобилей”, — отметил А. Репкин.

По его словам, еще одной особенностью проекта является преимущество в работе с украинскими подрядчиками и поставщиками отечественных комплектующих.

​“В ходе реализации проекта нами было задействовано максимальное количество украинского оборудования и подрядчиков, что позволило создать дополнительных 300 рабочих мест в процессе строительства станции. Сердце нашей станции — инвертора австрийских партнеров “Fronius”. После ввода в эксплуатацию солнечной станции на ТСЕ будет создано 75 постоянных рабочих мест“, — объяснил глава Набсовета.

Инвесторами проекта выступилa инвестиционная компания “Astra Capital Group” (Украина) в партнерстве с государственным “Укргазбанком”

“Astra Capital Group является основным инвестором и организатором финансирования проекта СЭС ТСЕ, общий объем привлеченных нами инвестиций в строительство СЭС составит 45 млн евро. Мы отдельно хотим поблагодарить Укргазбанк, который предоставил кредит на сумму 19 млн евро”, — отметил управляющий партнер компании Руслан Божко.

​Он отметил, что компания планирует реализовать еще несколько проектов в сфере альтернативной энергетики.

“В течение ближайшего года портфель реализованных проектов „Astra Capital Group“ в альтернативной энергетике превысит мощность 180 МВт чистой энергии”, — заявил Божко.

На открытии СЭС также присутствовала посол Австрии в Украине Генирке Попеллер, которая отметила вклад “Токмак Солар Энерджи” в развитие альтернативной энергетики.

“В условиях изменения климата я рада реализации этого проекта, а также тому, что в нем участвовала и австрийская компания”, — сказала она.

Кроме развития электростанции, “Токмак Солар энерджи” разработала также и проект развития города Токмак.

​“Именно реализацией такого масштабного проекта мы превращаем город Токмак из “депрессивного” в инвестиционно привлекательный регион. После ввода в эксплуатацию станции в бюджеты всех уровней ежегодно будет поступать более 100 млн грн, местная громада может уже сегодня видеть первый эффект от работы нашей компании — возрождение футбольной школы и спортивной инфраструктуры“, — сказал А.Репкин.

Компания ООО “Токмак Солар Энерджи” была создана 9 июня 2011 года. Основной вид деятельности компании — преобразование энергии солнечного излучения в электроэнергию. Производство основано на передовых технологиях и является не только высокоэффективным, но и экологически чистым. В декабре 2012 года предприятием успешно реализован и введен в эксплуатацию проект солнечной электростанции мощностью 10 МВт в с.Новом Токмакского района Запорожской области. Электростанция расположена на территории площадью 32 га.

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