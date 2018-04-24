В Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции

Потужність першої черги - 11 МВт, загальна потужність після завершення будівництва складе 50МВт. Перша черга сонячної електростанції вже підключена до Єдиної енергосистеми України. Повне завершення будівництва заплановано на грудень цього року. Після завершення будівництва СЕС зможе забезпечувати електроенергією шість районів Запорізької області, в тому числі і курорти на узбережжі Азовського моря.

Як повідомив голова наглядової ради "Токмак Солар Енерджі" Олександр Репкін - сонячна електростанція в Токмаку - внесок компанії в енергетичну незалежність і екологічну безпеку України.

"Завдяки роботі СЕС ТСЕ економія викидів СО2 в атмосферу складе близько 24 тисяч тонн на рік, що дорівнює кількості викидів в атмосферу близько 15 тисяч автомобілів", - зазначив А. Репкін.

За його словами, ще однією особливістю проекту є перевага в роботі з українськими підрядниками і постачальниками вітчизняних комплектуючих.

"В ході реалізації проекту нами було задіяно максимальну кількість українського обладнання та підрядників, що дозволило створити додаткових 300 робочих місць в процесі будівництва станції. Серце нашої станції - інвертора австрійських партнерів "Fronius". Після введення в експлуатацію сонячної станції на ТСЕ буде створено 75 постійних робочих місць ", - пояснив глава Наглядової ради.

Інвесторами проекту виступілa інвестиційна компанія "Astra Capital Group" (Україна) у партнерстві з державним "Укргазбанком"

"Astra Capital Group є основним інвестором і організатором фінансування проекту СЕС ТСЕ, загальний обсяг залучених нами інвестицій в будівництво СЕС складе 45 млн євро. Ми окремо хочемо подякувати Укргазбанк, який надав кредит на суму 19 млн євро ", - зазначив керуючий партнер компанії Руслан Божко.

Він зазначив, що компанія планує реалізувати ще кілька проектів у сфері альтернативної енергетики.

"Протягом найближчого року портфель реалізованих проектів" Astra Capital Group "в альтернативній енергетиці перевищить потужність 180 МВт чистої енергії", - заявив Божко.

На відкритті СЕС також була присутня посол Австрії в Україні Генірке Попеллер, яка відзначила внесок "Токмак Солар Енерджі" в розвиток альтернативної енергетики.

"В умовах зміни клімату я рада реалізації цього проекту, а також тому, що в ньому брала участь і австрійська компанія", - сказала вона.

Крім розвитку електростанції, "Токмак Солар енерджі" розробила також і проект розвитку міста Токмак.

"Саме реалізацією такого масштабного проекту ми перетворюємо місто Токмак з" депресивного "в інвестиційно привабливий регіон. Після введення в експлуатацію станції до бюджетів усіх рівнів щорічно надходитиме більше 100 млн грн, місцева громада може вже сьогодні бачити перший ефект від роботи нашої компанії - відродження футбольної школи та спортивної інфраструктури ", - сказав А.Репкін.

Компанія ТОВ "Токмак Солар Енерджі" була створена 9 червня 2011 року. Основний вид діяльності компанії - перетворення енергії сонячного випромінювання в електроенергію. Виробництво засноване на передових технологіях і є не тільки високоефективним, але і екологічно чистим. У грудні 2012 року підприємством успішно реалізований і введений в експлуатацію проект сонячної електростанції потужністю 10 МВт в с.Нові Токмацького району Запорізької області. Електростанція розташована на території площею 32 га.