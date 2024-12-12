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В Запорожье завершилась аварийно-спасательная операция: работы продолжались почти двое суток

В Запорожье завершилась аварийно-спасательная операция: работы продолжались почти двое суток

Киев  •  УНН

 • 3285 просмотра

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После 46 часов спасательных работ на месте удара по медучреждению в Запорожье подтверждено 11 погибших и 22 раненых. Среди пострадавших - 5-летняя девочка, зафиксировано 120 заявлений о повреждении имущества.

На месте удара по медучреждению в Запорожье завершены спасательные работы, которые продолжались почти 2 суток. В результате ракетного удара погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция: работы продолжались более 46 часов. В результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них есть 5-летняя девочка. На месте вражеской атаки в течение почти двух суток непрерывно работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи и другие профильные службы 

- сообщил Клименко.

Он добавил, что правоохранители документируют последствия военного преступления, отметив, что от граждан поступило 120 заявлений о повреждении имущества.

Напомним

В Запорожье уже 11 погибших в результате ракетного удара российских войск 10 декабря - из-под завалов разрушенного дома достали тело женщины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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ihor-klymenkoИгорь Клименко
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