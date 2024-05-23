В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

Еще 28 школ в Запорожье и области начнут обучение в смешанном формате. Такое решение сегодня принято на заседании Совета обороны. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

По словам Федорова, сейчас в оффлайне работает уже 51 школа.

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"Сейчас занимаемся строительством новых образовательных пространств с укрытиями. Надеюсь, что там занятия начнутся с начала учебного года. Наша цель предоставить детям возможность учиться в безопасных условиях. Для этого строим круглосуточно", - добавил глава ОГА.

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