В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  105906 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  110226 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  148919 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  144423 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134994 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115210 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121360 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117316 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120639 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113917 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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20 мая 2024, 08:03  •  281046 просмотра
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16 мая 2024, 09:35  •  472558 просмотра

В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

Еще 28 школ в Запорожской области перейдут на смешанный онлайн- и офлайн-формат обучения из соображений безопасности на фоне частых предупреждений о воздушной опасности.

Общество •   •  1299 просмотра
В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Комментируя ракетный обстрел 23 мая, пресс-секретарь Харьковской ОВА отметила, что до границы с россией всего 30 километров, поэтому город всегда находится в зоне риска.

Война •   •  3673 просмотра
На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21

Российский ракетный удар по типографии в Основянском районе Харькова убил 7 и ранил 21 человека.

Война •   •  4459 просмотра
Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21

Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля

Количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице Одессы умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка.

Общество •   •  6103 просмотра
Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля

На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  5535 просмотра
На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении

В Дарницком районе Киева 25-летнего мужчину обвинили в нарушении общественного порядка за то, что он запустил фейерверк во время комендантского часа и отключения электроэнергии, напугав жителей.

Криминал и ЧП •   •  5123 просмотра
Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении

В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит

Группа Нафтогаз существенно увеличивает добычу газа для обеспечения достаточных объемов для удовлетворения потребительских нужд украинцев и дополнительной генерации электроэнергии с использованием природного газа, планируя достичь 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в этом году.

Экономика •   •  5227 просмотра
В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит

"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф

Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.

политика •   •  6668 просмотра
"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф

Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго

Несмотря на риски российских атак, Украина имеет четкие планы по увеличению имеющихся энергетических мощностей до начала отопительного сезона путем ремонта генерации, восстановления сетей и усиления работы сети для удовлетворения пиковых потребностей потребления.

Война •   •  5357 просмотра
Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго

Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира и подтвердил участие Северной Македонии, Греции и Норвегии в саммите во время отдельных телефонных разговоров с их лидерами.

политика •   •  4900 просмотра
Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие