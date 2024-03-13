В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат

До конца этой недели в Сумах школы, садики и внешкольные учреждения будут работать в формате дистанционного обучения. Такое решение приняла профильная городская комиссия, пишет УНН

Детали

Сообщается, что до конца недели в Сумах учреждения общего среднего и дошкольного образования, а также внешкольные учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

И. о. городского головы Артем Кобзарь отметил, что в дошкольных учебных заведениях будут работать дежурные группы, а в школах, при необходимости, создадут дежурные классы. Со следующего понедельника во всех школах начнутся каникулы. Такой учебный процесс происходит с согласия родителей.

Напомним

В результате вчерашнего ракетного обстрела Сум 26 человек пострадали, 2 погибли, а также были повреждены различные здания, включая школу, больницу, центр экстренной помощи и водоканал.

В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго