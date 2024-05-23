На Запоріжжі ще 28 шкіл розпочнуть навчання у змішаному форматі
Київ • УНН
Ще 28 шкіл у Запорізькій області перейдуть на змішаний онлайн- та офлайн-формат навчання через міркування безпеки на тлі частих попереджень про повітряну небезпеку.
Ще 28 шкіл у Запоріжжі та області розпочнуть навчання у змішаному форматі. Таке рішення сьогодні прийнято на засіданні Ради оборони. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
За словами Федорова, нині в офлайні працює вже 51 школа.
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"Зараз займаємося будівництвом нових освітніх просторів з укриттями. Маю надію, що там заняття розпочнуться з початку навчального року. Наша мета надати дітям можливість навчатись в безпечних умовах. Для цього будуємо цілодобово", - додав голова ОВА.
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