В Запорожье восстановили свет и тепло для десятков тысяч абонентов после атаки
Киев • УНН
После атаки 23 января энергетики восстановили электроснабжение для 20 тысяч абонентов в Шевченковском районе. Тепло вернулось в более 17 тысяч домохозяйств Запорожья.
В Запорожье более 20 тысяч абонентов снова со светом и более 17 тысяч - с теплом. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Энергетики и работники коммунальных служб восстановили электроснабжение жителям Шевченковского района, которые остались без света в результате атаки 23 января. Поэтому благодаря работе специалистов более 20 тысяч абонентов получили доступ к электроэнергии, а тепло вернулось в более 17 тысяч домохозяйств.
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Напомним,
Вечером 22 января и утром 23 января террористы обстреляли Запорожье, в результате чего была повреждена инфраструктура. Кроме того, десятки людей получили ранения.
В Запорожье количество пострадавших в результате атаки врага возросло до 51 человека23.01.25, 15:53 • 21813 просмотров