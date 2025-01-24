У Запоріжжі відновили світло та тепло для десятків тисяч абонентів після атаки
Київ • УНН
Після атаки 23 січня енергетики відновили електропостачання для 20 тисяч абонентів у Шевченківському районі. Тепло повернулося до понад 17 тисяч домогосподарств Запоріжжя.
У Запоріжжі понад 20 тисяч абонентів знову зі світлом і більше 17 тисяч - з теплом. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Енергетики та працівники комунальних служб відновили електропостачання мешканцям Шевченківського району, які залишилися без світла внаслідок атаки 23 січня. Відтак завдяки роботі фахівців понад 20 тисяч абонентів отримали доступ до електроенергії, а тепло повернулося до понад 17 тисяч домогосподарств.
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Увечері 22 січня та о вранці 23 січня терористи обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура. Крім того, десятки людей отримали поранення.
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 51 людини23.01.25, 15:53 • 24806 переглядiв