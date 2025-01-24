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У Запоріжжі відновили світло та тепло для десятків тисяч абонентів після атаки

У Запоріжжі відновили світло та тепло для десятків тисяч абонентів після атаки

Київ • УНН

 • 32696 перегляди

Після атаки 23 січня енергетики відновили електропостачання для 20 тисяч абонентів у Шевченківському районі. Тепло повернулося до понад 17 тисяч домогосподарств Запоріжжя.

У Запоріжжі понад 20 тисяч абонентів знову зі світлом і більше 17 тисяч - з теплом. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Енергетики та працівники комунальних служб відновили електропостачання мешканцям Шевченківського району, які залишилися без світла внаслідок атаки 23 січня. Відтак завдяки роботі фахівців понад 20 тисяч абонентів отримали доступ до електроенергії, а тепло повернулося до понад 17 тисяч домогосподарств. 

Наші фахівці - це міць, сила та розум. Пишаюся

- заявив голова ОВА.

Нагадаємо

Увечері 22 січня та о вранці 23 січня терористи обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура. Крім того, десятки людей отримали поранення.

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 51 людини23.01.25, 15:53 • 24806 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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