В Запорожье во время обыска мужчина с ножом набросился на полицейских: трое правоохранителей ранены, нападавший застрелен

В Запорожье во время обыска произошло ножевое нападение на сотрудников полиции - трое правоохранителей получили ранения. Для пресечения атаки применено оружие, нападавший погиб, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Сегодня около 15:40 в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции.

Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.

Несмотря на законные требования прекратить противоправные действия, нападавший продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. В результате полученного ранения нападавший скончался - говорится в сообщении.

Трое полицейских с ножевыми ранениями госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

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