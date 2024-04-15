В Запорожье ветер и дождь повалил деревья, поступило полсотни заявок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202081 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194846 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194759 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189463 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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В Запорожье ветер и дождь повалил деревья, поступило полсотни заявок

В Запорожье из-за непогоды поступило 50 сообщений о падении деревьев, аварийные службы работают над ликвидацией последствий.

Общество •   •  6945 просмотра
В Запорожье ветер и дождь повалил деревья, поступило полсотни заявок

Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

Президент Зеленский провел совещание, на котором Главнокомандующий доложил о самых горячих участках фронта, уделив особое внимание боям за Часов Яр.

Война •   •  9118 просмотра
Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

Буданов доложил на заседании Ставки о планах россиян по наступлению

Буданов проинформировал Зеленского о планах России относительно наступательных действий весной и летом, и Украина будет отвечать на любые враждебные действия со стороны государства-агрессора.

Война •   •  8612 просмотра
Буданов доложил на заседании Ставки о планах россиян по наступлению

Сын мэра затопленного орска приобрел в ОАЭ квартиру, площадью почти 100 квадратных метров - расследование команды Навального

Сын мэра затопленного российского города Орск купил роскошную квартиру в Дубае стоимостью 353 600 долларов за месяц до прорыва дамбы.

Новости Мира •   •  6863 просмотра
Сын мэра затопленного орска приобрел в ОАЭ квартиру, площадью почти 100 квадратных метров - расследование команды Навального

ПАСЕ срочно обратится к США с призывом оказать военную помощь Украине - нардеп

Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил срочно обратиться к США с призывом предоставить военную и другую помощь Украине.

Война •   •  8618 просмотра
ПАСЕ срочно обратится к США с призывом оказать военную помощь Украине - нардеп

"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и полсотни танков

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили почти 100 орудий, 50 танков, более 200 оккупантов, 120 единиц спецтехники, другую российскую военную технику и личный состав.

Война •   •  8974 просмотра
"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и полсотни танков

"Это только гром": на Днепропетрощине гроза, а не воздушная атака - ОВА

Гроза, а не воздушная атака, вызвала обесточивание нескольких населенных пунктов в Днепропетровской области, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  7678 просмотра
"Это только гром": на Днепропетрощине гроза, а не воздушная атака - ОВА

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

Зеленский встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде во время своего визита в Украину, обсудив дальнейшее оборонное сотрудничество, усиление противовоздушной обороны Украины при поддержке Норвегии и расширение военной и гуманитарной помощи Норвегии на сумму около 7,1 миллиарда долларов США в рамках программы Фритьофа Нансена на 2023-2027 годы.

Война •   •  10155 просмотра
Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются

США и G7 в частном порядке призывают Израиль воздержаться от ответных действий на атаки Ирана, чтобы избежать эскалации, но Израиль рассматривает варианты ответных действий.

Новости Мира •   •  8880 просмотра
США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются

В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек

Тысячи людей протестуют в Тбилиси против предложенного закона об "иностранных агентах", перекрывая движение и митингуя возле парламента.

Новости Мира •   •  8929 просмотра
В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек