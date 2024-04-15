В Запорожье ветер и дождь повалил деревья, поступило полсотни заявок

В Запорожье из-за непогоды попадали деревья. Коммунальщики зафиксировали полсотни заявок. Аварийно-спасательные службы уже работают над устранением последствий. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Соответствующие службы приступили к устранению последствий непогоды. На данный момент уже поступило 50 заявок о поваленных деревьях, которые упали из-за сильного ветра с дождем. - сообщил Куртев.

Детали

Чиновник горсовета также проинформировал, что в работах по ликвидации последствий непогоды задействованы 7 бригад ГСЧС, 2 бригады специализированной городской аварийно-спасательной службы, Муниципальная аварийная служба и "Запорожгорсвет".

Из-за масштабности, сейчас подключают также и дежурные бригады всех коммунальных служб.

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