Стартовала продажа крупнейшей в Украине бронзовой скульптуры Ленина. Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, передает УНН.

"Полученые средства пойдут на нужды ВСУ. Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим защитникам и защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима", - сообщила Харченко.

В описании лота на сайте Prozorro.Продажи говорится:

"Демонтированная скульптура В. И. Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы. Вес скульптуры В. И. Ленина составляет 12310 кг, общий вес скульптур горельефа - 7510,0 кг, заглавных букв ("Ленин") 24, 36 кг, малых ("коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны") - 34,74 кг".

Продает лот коммунальное предприятие "Грандпроект".

Реализация состоится по процедуре трехраундового английского аукциона. Стартовая стоимость - 10 477 214,36 грн.

Как проходит английский аукцион

Еще до начала аукциона участники подают свои закрытые ценовые предложения. Потенциальные покупатели не знают, есть ли еще конкуренты и не видят ставки друг друга. Электронная торговая система ранжирует ставки участников от наименьшей до наибольшей и тот, кто сделал наивысшее (закрытое) ценовое предложение имеет право последнего хода в каждом из раундов. Это дает ему самые высокие шансы на победу. Аукцион начинается, когда на торги зарегистрировалось по меньшей мере два участника. Однако в определенных направлениях лот может выкупить единственный зарегистрированный участник по той цене, которую он предложил. В течение трех раундов, которые длятся по 3 минуты участники соревнуются за лотта повышают свои ставки. Когда аукцион завершается, вся информация об участниках раскрывается.