У Запоріжжі стартував продаж найбільшого в Україні бронзового пам’ятника Леніну
Київ • УНН
Вилучені кошти планується передати на допомогу військовим
Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна. Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає УНН.
"Вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", - повідомила Харченко.
В описі лоту на сайті Prozorro.Продажі йдеться:
"Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер ("ЛЕНІН") 24, 36 кг, малих ("Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") - 34,74 кг".
Продає лот комунальне підприємство "Грандпроект".
Реалізація відбудеться за процедурою трираундового англійського аукціону. Стартова вартість - 10 477 214,36 грн.
Як відбувається англійський аукціон
Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу. Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.