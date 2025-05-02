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В Запорожье спасатели вытащили мужчину из-под завалов после обстрела, количество раненых возросло

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Запорожье спасатели вытащили мужчину из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь. Количество пострадавших возросло до восьми.

В Запорожье спасатели вытащили мужчину из-под завалов после обстрела, количество раненых возросло

В Запорожье спасатели достали из-под завалов мужчину. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Враг безжалостен. Но вместе мы - непобедимы

- написал Федоров.

До этого он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми.

Напомним

В результате российского обстрела Запорожья вечером в четверг, 1 мая, погиб 61-летний мужчина. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

Авиаудар по Константиновке: оккупанты повредили предприятие и автомобили01.05.25, 17:26 • 7278 просмотров

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