В Запорожье спасатели вытащили мужчину из-под завалов после обстрела, количество раненых возросло
Киев • УНН
В Запорожье спасатели вытащили мужчину из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь. Количество пострадавших возросло до восьми.
В Запорожье спасатели достали из-под завалов мужчину. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Враг безжалостен. Но вместе мы - непобедимы
До этого он уточнил, что количество пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми.
Напомним
В результате российского обстрела Запорожья вечером в четверг, 1 мая, погиб 61-летний мужчина. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
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