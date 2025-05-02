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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
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У Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів після обстрілу, кількість поранених зросла

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів. Медики надають всю необхідну допомогу. Кількість постраждалих зросла до восьми.

У Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів після обстрілу, кількість поранених зросла

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Ворог безжальний. Але разом ми - непереможні

- написав Федоров.

До цього він уточнив, що кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя ввечері у четвер, 1 травня, загинув 61-річний чоловік. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури.

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