У Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів після обстрілу, кількість поранених зросла
Київ • УНН
В Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів. Медики надають всю необхідну допомогу. Кількість постраждалих зросла до восьми.
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, нині медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.
Ворог безжальний. Але разом ми - непереможні
До цього він уточнив, що кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми.
Нагадаємо
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя ввечері у четвер, 1 травня, загинув 61-річний чоловік. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури.
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