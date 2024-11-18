В Запорожье прогремела серия взрывов: область атакуют вражеские беспилотники
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксирована серия взрывов. Воздушные силы предупредили о нескольких группах ударных БПЛА в районе Запорожья.
Взрывы раздаются в Запорожье. Об этом сообщают СМИ и глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.
По данным СМИ, в Запорожье прозвучала уже серия взрывов.
В Воздушных силах предупредили о вражеских БПЛА в районе Запорожья.
"Еще несколько групп ударных БпЛА на Запорожье", - добавили в Воздушных силах.