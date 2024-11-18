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В Запорожье прогремела серия взрывов: область атакуют вражеские беспилотники

В Запорожье прогремела серия взрывов: область атакуют вражеские беспилотники

Киев  •  УНН

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В Запорожской области зафиксирована серия взрывов. Воздушные силы предупредили о нескольких группах ударных БПЛА в районе Запорожья.

Взрывы раздаются в Запорожье. Об этом сообщают СМИ и глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.

По данным СМИ, в Запорожье прозвучала уже серия взрывов.

В Воздушных силах предупредили о вражеских БПЛА в районе Запорожья.

"Еще несколько групп ударных БпЛА на Запорожье", - добавили в Воздушных силах.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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