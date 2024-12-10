В Запорожье из-под завалов достали тело еще одного погибшего - ОВА
Киев • УНН
В результате атаки на Запорожье погибли 3 человека, одного из пострадавших удалось реанимировать. Под завалами может находиться еще несколько людей, общее количество пострадавших - 16.
Число погибших в результате удара по Запорожью возросло до трех человек, спасатели достали тело из-под завалов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Только что из-под завалов достали тело еще одного погибшего. Эта вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", - сообщил Федоров.
Дополнение
Ранее Федоров заявлял, что врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим в результате удара по Запорожью.
Также известно, что под завалами могли находиться 8 человек, а также известно о 16 пострадавших.