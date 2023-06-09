В Запорожской области россияне сбросили авиабомбу на медучреждение: погибли два человека, есть раненые

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"Управляемая авиабомба попала в медучреждение в прифронтовом городе.

К сожалению, погиб 46-летний работник, который несмотря на опасность продолжал выполнять свой долг на линии огня, и 55-летняя женщина, которая находилась рядом с местом попадания", - сообщил Мелашко.

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Также по информации, получили рубленые повреждения от осколков две медицинские сестры, в госпитализации не нуждаются. Также ранения получила работница ГСЧС.

"Специалисты безотлагательно начали спасательно-поисковые работы после атаки на Гуляйполе". - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские военные обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области.