В Запорожской области россияне сбросили авиабомбу на медучреждение: погибли два человека, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. российские захватчики сбросили авиабомбу на медучреждение в Гуляйполе, что находится в Запорожской области. В результате этого погиб 46-летний работник и 55-летняя женщина. Об этом сообщает на своей странице в Telegram руководитель Запорожской ОГА Юрий Мелашко, пишет УНН.
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"Управляемая авиабомба попала в медучреждение в прифронтовом городе.
К сожалению, погиб 46-летний работник, который несмотря на опасность продолжал выполнять свой долг на линии огня, и 55-летняя женщина, которая находилась рядом с местом попадания", - сообщил Мелашко.
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Также по информации, получили рубленые повреждения от осколков две медицинские сестры, в госпитализации не нуждаются. Также ранения получила работница ГСЧС.
"Специалисты безотлагательно начали спасательно-поисковые работы после атаки на Гуляйполе". - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские военные обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области.