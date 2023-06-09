Окупанти обстріляли лікарню на Запоріжжі: двоє людей загинули, ще двоє поранені - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. російські військові обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу двоє працівників лікарні загинули, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.
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"Запорізька область. Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка. Ще двоє людей - поранені", - написав Єрмак у Telegram.
Доповнення
За минулу добу російська армія 97 разів обстріляла 21 населений пункт Запорізької області. Зруйновані 24 об'єкти житлового фонду.
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