Окупанти обстріляли лікарню на Запоріжжі: двоє людей загинули, ще двоє поранені - ОП

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"Запорізька область. Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка. Ще двоє людей - поранені", - написав Єрмак у Telegram.

Доповнення

За минулу добу російська армія 97 разів обстріляла 21 населений пункт Запорізької області. Зруйновані 24 об'єкти житлового фонду.

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