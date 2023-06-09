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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты обстреляли больницу на Запорожье: два человека погибли, еще двое ранены - ОП

Киев • УНН

 • 197984 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. российские военные обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. По предварительной информации, в результате обстрела двое работников больницы погибли, еще двое людей получили ранения. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли больницу на Запорожье: два человека погибли, еще двое ранены - ОП

Цитата

"Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике. Еще два человека - ранены", - написал Ермак в Telegram.

Дополнение

За минувшие сутки российская армия 97 раз обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области. Разрушены 24 объекта жилого фонда. 

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