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Армія рф за добу 97 разів обстріляла Запорізьку область

Київ • УНН

 • 195862 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Російська армія 97 разів обстріляла за минулу добу 21 населенний пункт Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, пише УНН.

Армія рф за добу 97 разів обстріляла Запорізьку область

Цитата

“Ворог завдав 97 обстрілів по 21 населеному пункту: авіаційні по Гуляйполю й Полтавці, тричі атакував з БПЛА Чарівне, 8 ударів з РСЗВ по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артудари по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та іншим прифронтовим селам”, - заявив Малашко у Telegram.

Деталі

За його словами, внаслідок російских обстрілів ніхто не постраждав.

Зруйновані 24 об'єкти житлового фонду, зазначив Малашко.

Нагадаємо

У небі над Україною у ніч на 9 червня силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.

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