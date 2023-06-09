Армія рф за добу 97 разів обстріляла Запорізьку область
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російська армія 97 разів обстріляла за минулу добу 21 населенний пункт Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, пише УНН.
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“Ворог завдав 97 обстрілів по 21 населеному пункту: авіаційні по Гуляйполю й Полтавці, тричі атакував з БПЛА Чарівне, 8 ударів з РСЗВ по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артудари по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та іншим прифронтовим селам”, - заявив Малашко у Telegram.
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За його словами, внаслідок російских обстрілів ніхто не постраждав.
Зруйновані 24 об'єкти житлового фонду, зазначив Малашко.
Нагадаємо
У небі над Україною у ніч на 9 червня силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.