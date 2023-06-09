Армия рф за сутки 97 раз обстреляла Запорожскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Российская армия 97 раз обстреляла за минувшие сутки 21 населенный пункт Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Враг нанес 97 обстрелов по 21 населенному пункту: авиационные по Гуляйполю и Полтавке, трижды атаковал с БПЛА Чаривное, 8 ударов из РСЗО по Ольговскому, Белогорью, Темировке, Новогригорьевке, Червоному, 84 артудара по Новояковлевке, Гуляйполю, Зализничному, Каменскому, Степному, Новониколаевке и другим прифронтовым селам”, - заявил Малашко в Telegram.
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По его словам, в результате российских обстрелов никто не пострадал.
Разрушены 24 объекта жилого фонда, отметил Малашко.
Напомним
В небе над Украиной в ночь на 9 июня силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.