Армия рф за сутки 97 раз обстреляла Запорожскую область

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“Враг нанес 97 обстрелов по 21 населенному пункту: авиационные по Гуляйполю и Полтавке, трижды атаковал с БПЛА Чаривное, 8 ударов из РСЗО по Ольговскому, Белогорью, Темировке, Новогригорьевке, Червоному, 84 артудара по Новояковлевке, Гуляйполю, Зализничному, Каменскому, Степному, Новониколаевке и другим прифронтовым селам”, - заявил Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, в результате российских обстрелов никто не пострадал.

Разрушены 24 объекта жилого фонда, отметил Малашко.

Напомним

В небе над Украиной в ночь на 9 июня силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.