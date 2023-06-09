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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Армия рф за сутки 97 раз обстреляла Запорожскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Российская армия 97 раз обстреляла за минувшие сутки 21 населенный пункт Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, пишет УНН.

Армия рф за сутки 97 раз обстреляла Запорожскую область

Цитата

“Враг нанес 97 обстрелов по 21 населенному пункту: авиационные по Гуляйполю и Полтавке, трижды атаковал с БПЛА Чаривное, 8 ударов из РСЗО по Ольговскому, Белогорью, Темировке, Новогригорьевке, Червоному, 84 артудара по Новояковлевке, Гуляйполю, Зализничному, Каменскому, Степному, Новониколаевке и другим прифронтовым селам”, - заявил Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, в результате российских обстрелов никто не пострадал.

Разрушены 24 объекта жилого фонда, отметил Малашко.

Напомним

В небе над Украиной в ночь на 9 июня силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.

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