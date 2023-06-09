рф атакувала околиці Харкова попередньо "Калібром" - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. За попередньою інформацією, армія рф сьогодні вранці вдарила по Харківській області ракетою “Калібр”. Наслідки нічного і ранокового ударів показали в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
“За даними слідства, 9 червня близько 10:45 окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Харкова. За попередньою інформацією, ворог випустив крилату ракету типу «Калібр», - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як раніше повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією ніхто не постраждав.
Доповнення
У ніч 9 червня російські військові атакували безпілотниками Богодухівський район області. Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об‘єкти інфраструктури. Отримав поранення співробітник одного з підприємств.