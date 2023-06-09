рф атаковала окрестности Харькова предварительно "Калибром" - прокуратура

Детали

“По данным следствия, 9 июня около 10:45 оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. По предварительной информации, враг выпустил крылатую ракету типа «Калибр», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как ранее сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации никто не пострадал.

Дополнение

В ночь 9 июня российские военные атаковали беспилотниками Богодуховский район области. Произошли масштабные пожары, были повреждены объекты инфраструктуры. Получил ранения сотрудник одного из предприятий.