рф атаковала окрестности Харькова предварительно "Калибром" - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. По предварительной информации, армия рф сегодня утром ударила по Харьковской области ракетой “Калибр”. Последствия ночного и ранешнего ударов показали в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
“По данным следствия, 9 июня около 10:45 оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. По предварительной информации, враг выпустил крылатую ракету типа «Калибр», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как ранее сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации никто не пострадал.
Дополнение
В ночь 9 июня российские военные атаковали беспилотниками Богодуховский район области. Произошли масштабные пожары, были повреждены объекты инфраструктуры. Получил ранения сотрудник одного из предприятий.