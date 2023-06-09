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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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В Запорізькій області росіяни скинули авіабомбу на медзаклад: загинуло двоє людей, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. російські загарбники скинули авіабомбу на медзаклад у Гуляйполі, що знаходиться у Запорізькій області. Внаслідок цього загинув 46-річний працівник та 55-річна жінка. Про це повідомляє на своїй сторінці у Telegram керівник Запорізької ОВА Юрій Мелашко, пише УНН.

В Запорізькій області росіяни скинули авіабомбу на медзаклад: загинуло двоє людей, є поранені

Цитата

"Керована авіабомба влучила в медзаклад у прифронтовому місті.

На жаль, загинув 46-річний працівник, який попри небезпеку продовжував виконувати свій обов'язок на лінії вогню, та 55-річна жінка, яка знаходилася поруч з місцем влучання", - повідомив Мелашко.

Доповнення

Також за інформацією, отримали січені ушкодження від уламків дві медичні сестри, госпіталізації не потребують. Також поранення отримала працівниця ДСНС.

"Фахівці невідкладно розпочали рятувально-пошукові роботи після атаки на Гуляйполе". - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські військові обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області.

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