В захваченном Донецке открыли Солдатскую библиотеку, которая имеет целью формировать у молодого поколения ощущение причастности к российской идентичности и "героям". Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Донецке открыли новый пропагандистский проект - Солдатскую библиотеку.

Это событие состоялось в одной из больниц города. Мероприятие отметилось торжественными церемониями и активным участием детей, которые были привлечены.

Однако, на мероприятии отсутствовали сами "герои", что подчеркивает символический характер этой инициативы. Основная цель Солдатской библиотеки - формировать у молодого поколения ощущение причастности к русской идентичности и "героям" "сво".

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