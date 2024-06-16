Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке открылся новый пропагандистский проект под названием "Солдатская библиотека", призванный способствовать формированию чувства российской идентичности и прославлять российских "героев" среди молодого поколения.
В захваченном Донецке открыли Солдатскую библиотеку, которая имеет целью формировать у молодого поколения ощущение причастности к российской идентичности и "героям". Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.
Детали
Во временно оккупированном Донецке открыли новый пропагандистский проект - Солдатскую библиотеку.
Это событие состоялось в одной из больниц города. Мероприятие отметилось торжественными церемониями и активным участием детей, которые были привлечены.
Однако, на мероприятии отсутствовали сами "герои", что подчеркивает символический характер этой инициативы. Основная цель Солдатской библиотеки - формировать у молодого поколения ощущение причастности к русской идентичности и "героям" "сво".
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