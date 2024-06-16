У загарбаному Донецьку відкрили нову "Солдатську бібліотеку" для просування російської ідентичності серед молоді
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Донецьку відкрився новий пропагандистський проект під назвою "Солдатська бібліотека", покликаний сприяти формуванню почуття російської ідентичності та прославляти російських "героїв" серед молодого покоління.
У загарбаному Донецьку відкрили Солдатську бібліотеку, яка має на меті формувати у молодого покоління відчуття причетності до російської ідентичності та "героїв". Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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У тимчасово окупованому Донецьку відкрили новий пропагандистський проєкт – Солдатську бібліотеку.
Ця подія відбулася в одній із лікарень міста. Захід відзначився урочистими церемоніями й активною участю дітей, які були залучені.
Однак, на заході відсутніми залишилися самі "герої", що підкреслює символічний характер цієї ініціативи. Основна мета Солдатської бібліотеки – формувати у молодого покоління відчуття причетності до російської ідентичності та "героїв" "сво".
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