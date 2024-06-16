Окупаційна влада пропонує сертифікати на квартири за участь в окупації України
Київ • УНН
Окупаційна влада запровадила програму надання сертифікатів на квартири учасникам бойових дій проти України як стимул для збільшення кількості кадрів, готових служити в окупаційних військах.
Окупаційна влада в рф ввела програму, за яку учасники можуть отримати сертифікати на квартири за участь у військових діях проти України. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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За інформацією, у зв'язку з провалом мобілізаційної кампанії, окупаційна влада кремля надає різноманітні "мотиваційні" заохочення для тих, хто готовий брати участь у війні проти України.
Новий захід заохочення запропонували націоналістичні організації рф, зокрема "Патріотичний центр "російська перемога", відділення "союзу десантників рф та союзу будівельників".
За цією програмою учасники, які підтвердять свою готовність до військових дій проти України, можуть отримати сертифікати на отримання квартир. Такі заходи стають частиною спроби влади збільшити чисельність військових готових до служби в окупаційних силах.
росіяни перетворили окупований Донецьк на притулок для рецидивістів - Центр спротиву02.05.24, 16:24 • 16623 перегляди