Оккупационная власть в рф ввела программу, по которой участники могут получить сертификаты на квартиры за участие в военных действиях против Украины. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, в связи с провалом мобилизационной кампании, оккупационная власть кремля предоставляет различные "мотивационные" поощрения для тех, кто готов участвовать в войне против Украины.

Новую меру поощрения предложили националистические организации рф, в частности "Патриотический центр "русская победа", отделения "союза десантников рф и союза строителей".

По этой программе участники, которые подтвердят свою готовность к военным действиям против Украины, могут получить сертификаты на получение квартир. Такие меры становятся частью попытки властей увеличить численность военных готовых к службе в оккупационных силах.

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